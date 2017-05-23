Около 50 актеров и сотрудников не выпускают из здания "Гоголь-центра", где идет обыск

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Около 50 сотрудников и актеров не выпускают из здания "Гоголь-центра" в Москве, где проходят обыски. Об этом журналистам сообщила пиар-директор центра Ника Груздева.
"На данный момент в здании находятся около 50 наших сотрудников. У всех отняли телефоны, пока из здания никого не выпускают", - сказала она, добавив, что время завершения следственных действий неизвестно.
Во время обыска в здание зашли еще несколько актеров, передает корресподент ТАСС с места событий, однако из здания пока не вышел ни один человек.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что следователи проводят обыски в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. "Обыски проводят следователи Следственного комитета в рамках уголовного дела", - отметил источник. Он не уточнил, о какой именно статье УК РФ идет речь.
По данным источника, обыски начались с утра в доме у Серебренникова и в "Гоголь-центре" на улице Казакова. "Задержанных пока нет. Будут проведены допросы и иные следственные действия", - добавил собеседник агентства, отметив, что расследование связано с хищением средств.
Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.