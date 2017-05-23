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Центр "Винзавод" опроверг обыски по делу о хищении

Происшествия
23 мая, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Администрация ЦСИ выразила обеспокоенность появившимися в СМИ публикациями об обысках, отметив, что запросов от властей на доступ в помещения "Винзавода" не поступало

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Центр современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" отрицает проведение обысков на своей территории во вторник по делу о хищении, в рамках которого они прошли в "Гоголь-центре" и квартире его художественного руководителя, режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом говорится в заявлении ЦСИ, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Администрация Фонда поддержки современного искусства "Виндавод" выражает обеспокоенность появившимися в СМИ публикациями об обысках в ЦСИ "Винзавод". Во избежание появления недостоверной информации, официально заявляем, что на момент 23 мая запросов от представителей власти на доступ в помещения фонда "Винзавод" не поступало, обыски в фонде "Винзавод" не проводятся", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "сотрудничество ЦСИ "Винзавод" и режиссера Кирилла Серебренникова началось еще в 2009 году: спектакли "Седьмой студии", в том числе "Каин", проходили в ЦСИ "Винзавод".

"С 2011 по 2013 года Кирилл реализовывал на "Винзаводе" театральный проект "Платформа" - сцену для экспериментов на стыке театра, танца, современной музыки и медиа. Проект открыл много новых имен в современном театре", - резюмировали в центре. Этот проект финансировался в период с 2011 по 2014 годы Минкультуры России согласно правительственному постановлению. Общая сумма финансирования составила 216,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ завершили обыск в квартире Серебренникова на улице Пречистенка, а сам он будет допрошен следователем.

Обыски у режиссера проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах, сообщили ранее в Следственном комитете России.

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