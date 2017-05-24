Начальник городской полиции обезглавлен боевиками на Филиппинах

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Начальник полиции города Малабанг на острове Минданао был обезглавлен экстремистами, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает агентство AFP.
"Начальник полиции Малабанга, когда он возвращался домой, был остановлен на пропускном пункте, который устроили террористы, и я полагаю, что его обезглавили прямо на месте", - рассказал Дутерте.
Во вторник Дутерте ввел военное положение в южной филиппинской провинции Минданао, где происходят вооруженные столкновения между военными и боевиками исламистских группировок "Мауте" и "Абу-Сайяф". В связи с обострением ситуации, президент Филиппин сократил срок визита в РФ. Выступая с речью, Дутерте заявил, что военное положение может быть введено на всей территории страны.
Экстремисты на Филиппинах взяли в заложники 14 человек, в том числе католического священника. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местные власти. По ее данным, инцидент произошел в городе Марави. Боевики требуют от правительства вывода войск.
По данным спецслужб, среди боевиков, с которыми ведут бой военные в городе Марави, находится главарь экстремистской группировки "Абу Сайяф" Иснилон Хапилон. Группировки "Мауте" и "Абу Сайяф" присягнули на верность ИГ.