Патрушев: данных о работе распространителей WannaCry на какую-то страну пока нет

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ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 мая. /ТАСС/. Анализ хакерской атаки с использованием вируса WannaCry пока не завершен, также пока нет данных о том, что ее инициаторы работали на какую-то страну.
Об этом заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"На сегодняшний день я не могу сказать, что завершен анализ (хакерской атаки), он проводится, но он будет завершен и будут даны соответствующие рекомендации", - сказал секретарь Совбеза РФ. "Нет пока таких данных", - ответил он на вопрос, есть ли информация о том, что хакеры работали на какую-то определенную страну.
Патрушев напомнил, что хакерской атаке подверглись около 150 стран и более 200 тыс. пользователей.
"Мы знаем, что к подготовке этой вирусной атаки привлекались специалисты высокого уровня. Но хочу подчеркнуть, что существует государственная система выявления и предупреждения подобных вирусных атак, и те структуры, которые были к ней подключены, не пострадали, а те, которые не были подключены, понесли определенный ущерб", - отметил секретарь Совбеза РФ. Он при этом заметил, что этот ущерб не был значителен, но, тем не менее, "нам надо сделать соответствующие выводы".
12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса- шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.