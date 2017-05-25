Патрушев: данных о работе распространителей WannaCry на какую-то страну пока нет

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 мая. /ТАСС/. Анализ хакерской атаки с использованием вируса WannaCry пока не завершен, также пока нет данных о том, что ее инициаторы работали на какую-то страну.

Об этом заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"На сегодняшний день я не могу сказать, что завершен анализ (хакерской атаки), он проводится, но он будет завершен и будут даны соответствующие рекомендации", - сказал секретарь Совбеза РФ. "Нет пока таких данных", - ответил он на вопрос, есть ли информация о том, что хакеры работали на какую-то определенную страну.

Патрушев напомнил, что хакерской атаке подверглись около 150 стран и более 200 тыс. пользователей.

"Мы знаем, что к подготовке этой вирусной атаки привлекались специалисты высокого уровня. Но хочу подчеркнуть, что существует государственная система выявления и предупреждения подобных вирусных атак, и те структуры, которые были к ней подключены, не пострадали, а те, которые не были подключены, понесли определенный ущерб", - отметил секретарь Совбеза РФ. Он при этом заметил, что этот ущерб не был значителен, но, тем не менее, "нам надо сделать соответствующие выводы".

Глобальная кибератака

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса- шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.