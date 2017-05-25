Экс-гендиректор "Седьмой студии" отрицает вину в хищении средств на развитие искусства

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бывший гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Юрий Итин не признает вину по делу о хищении средств, выделенных Минкультуры России на развитие современного искусства. Об этом в Пресненском суде Москвы заявил следователь.

"Я не осуществлял никакого оперативного управления деятельностью "Седьмой студией", так как находился в Ярославле", - сказал Итин.

Следователь в суде подтвердил, что в своих показаниях бывший гендиректор отрицает вину. "Итин отрицает причастность к совершению преступления", - заявил следователь.

Следствие попросило об аресте Итина в связи с тем, что он предпринимал попытки к сокрытию улик и может, находясь на свободе, оказать влияние на ход расследования. Прокурор в суде назвал позицию следствия обоснованной.

Сам Итин сообщил, что никакого давления на следствие не пытался организовать. "Я не предпринимал никаких действий, нарушающих закон", - сказал он.

Ранее защита второго фигуранта дела - главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой - заявила, что она вину на данном этапе не признает, но готова сделать это и заключить сделку со следствием. Согласно материалам ходатайства следователя, Итину и Масляевой на данном этапе вменяются хищения на 1,2 млн рублей. "Обвинения пока не предъявлены, поэтому говорить о сумме пока нельзя - количество эпизодов и суммы предполагаемого ущерба могут меняться", - сообщил представитель Масляевой Павел Тепухин.

23 мая в рамках дела о хищении были проведены обыски в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова.