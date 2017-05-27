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Число подтопленных домов на Ставрополье увеличилось почти до 1,8 тысячи

Происшествия
27 мая, 10:03 UTC+3 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ КРАЙ/ 27, мая. /ТАСС

По данным МЧС, также были подтоплены 2715 придомовых территорий с населением 8401 человек, в том числе 1604 ребенка

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 27 мая. /ТАСС/. Количество подтопленных домов в Ставропольском крае в результате многодневного ливневого паводка за сутки увеличилось на более чем 1,4 тыс. - до почти 1,8 тыс. домов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
© Михаил Почуев/ТАСС

Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни

"В результате выпадения обильных и продолжительных осадков произошло подтопление на сегодня 1789 жилых домов, в которых проживает 5531 человек, из них 954 ребенка. За сутки - увеличение на 1415 жилых домов, 4422 человека и 744 ребенка. Также подтоплены 2715 придомовых территорий с населением 8401 человек, из них 1604 ребенка в 15 населенных пунктах семи муниципальных образований Ставропольского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в регионе всего были отселены 2077 человек, в том числе 1037 детей, из которых 145 человек, в том числе 40 детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). По данным ведомства, в крае действует восемь ПВР общей вместимостью 1,5 тыс. человек и 24 круглосуточных комплексных пункта жизнеобеспечения населения, в которых организованы сотовая связь, горячее питание, медицинское и психологическое обеспечение. Также проводится выдача личных документов и прием документов на организацию компенсационных выплат.

К работам по ликвидации последствий паводка привлечены более 3,2 тыс. человек и 560 единиц техники, в том числе от МЧС России - 2 348 человек и 468 единиц техники, из них три вертолета.

Экстренное предупреждение о вероятном возникновении ЧС из-за риска подъема воды в реках было объявлено накануне на Ставрополье. В регионе действует режим ЧС федерального уровня.

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