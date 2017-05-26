Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни

Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая © Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Свыше 350 домов, где проживают более 1,1 тыс. человек, остаются подтопленными паводком, вызванным проливными дождями в Ставропольском крае.

Такие данные сообщили в МЧС данные на 14:00 мск По информации ведомства, уровень воды начал снижаться.

Для сравнения, по данным на 22:00 мск 25 мая, в Ставропольском крае были подтоплены более 1 тыс. домовладений.

Группировка МЧС для ликвидации последствий паводка в крае увеличена. Как сообщил начальник регионального ГУ МЧС Александр Иваницкий, это сделано за счет аэромобильных группировок Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Донского спасательного центра МЧС. По его данным, наиболее сложная обстановка складывается в Минераловодском городском округе, где затоплены 322 дома.

Глава МЧС Владимир Пучков, совершивший облет пострадавших от паводка поселков края, сообщил, что спасатели будут выполнять первичные восстановительные работы. Министр прибыл в Ставропольский край в ночь на 26 мая и сразу отправился в наиболее пострадавший от паводка поселок Левокумка, чтобы оценить ситуацию на месте.

Спасение с риском для жизни

Жители Левокумки рассказали, что спасателям пришлось рисковать жизнью, чтобы спасти людей из домов. Все они говорят, что вода начала стремительно прибывать поздно вечером 24 мая, по тревоге была объявлена эвакуация. Сразу же была организована лодочная переправа для спасения людей. Многие дома были затоплены до второго этажа.

"Мы только успели схватить документы, нас в том, в чем мы были, вывезли спасатели на лодках, - рассказала ТАСС местная жительница Ольга Якунчева. - Спасателям практически пришлось жертвовать собой. Их потоком воды с ног сбивало, но они людей вытаскивали с верхних этажей. Так нашего 91-летнего дедушку спасли".

"Хочу поблагодарить ваших ребят, которые спасали людей на лодках. Мою жену спасатель вынес из затопленного дома на себе. Я не знаю его имени, но хочу сказать спасибо", - рассказал местный житель. По его словам, в первую очередь эвакуировали стариков и инвалидов.

"Вот вашей службе низкий поклон до земли", - поддержала собеседника другая жительница Левокумки. Жители поселка считают, что сейчас для них главное - наладить быт. В Левокумке работает лодочная переправа, спасатели на лодках по просьбам людей доставляют их к затопленным домам, чтобы они могли сами увидеть, что в них происходит. Как рассказали спасатели, уровень воды в поселке за ночь упал на 60 см, но остается по-прежнему высоким и в отдельных местах превышает 1 метр.

Затопленные улицы на лодках также патрулируют полицейские, в задачу которых входит пресечение случаев мародерства. По словам участковых, таких случаев пока не выявлено.

Как сообщил Пучков, потери от паводка в Ставропольском крае удалось минимизировать, хотя ситуация остается сложной. "Сейчас в районах подтопления работает мощная группировка сил и средств. Главное то, что нами не допущено гибели людей, потери для такой ситуации минимальные", - сказал он на встрече с жителями подтопленных поселков в пункте временного размещения.

Помощь пострадавшим

Министр проверил пункт временного размещения пострадавших, развернутый в санатории "Минеральные Воды - 2". Здесь размещены 82 человека, в том числе 21 ребенок до 16 лет. Им предоставлены для проживания комфортные номера, люди обеспечены трехразовым питанием, средствами гигиены, медицинской и психологической помощью. Кроме того, по решению администрации Минераловодского района проводится обязательная вакцинация от гепатита А.

Руководитель ПВР Людмила Коляда сообщила, что для детей предусмотрено четырехразовое питание, тем, кому необходимо, предоставляется и диетическое питание.

Министр отметил, что все службы Ставропольского края в условиях ЧС сработали слаженно, но впереди предстоит этап аварийно-восстановительных работ, который обычно бывает самым тяжелым для всех. "Нам предстоит выполнить колоссальный объем работ. С каждым человеком нужно работать индивидуально, чтобы каждый пострадавший был окутан нашей поддержкой и заботой", - отметил Пучков.

Он сообщил, что в пострадавших поселках будут развернуты городки жизнеобеспечения МЧС, в которых будут предусмотрены полевые кухни, вода, юридическая консультация, почта, медобслуживание, связь и возможность зарядить мобильные телефоны.

Все пострадавшие от паводка в крае получат материальную помощь и компенсации из федерального бюджета, сказал глава МЧС. В кратчайшие сроки после ухода воды должны быть составлены все списки пострадавших для оказания им помощи из федерального и регионального бюджетов. Министр пояснил, что из резервного фонда правительства РФ пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей и компенсацию за полностью утраченное имущество в размере 100 тыс. рублей.

Министр отметил, что материальную помощь получит каждый пострадавший, чьи дома оказались в зоне подтопления, в том числе и те, кто не имел никакой регистрации. "По упрощенной схеме вам помогут оформить документы для суда, который подтвердит факт вашего постоянного проживания для включения в списки пострадавших и получения помощи", - разъяснил глава МЧС, отметив, что для решения таких проблемных вопросов будет развернута юридическая помощь. "Все документы, в том числе утерянные, будут восстановлены очень быстро", - сказал он.

Оценка ущерба

Для оценки ущерба сформированы комплексные оценочные комиссии, рассказал Пучков на встрече с жителями подтопленных поселков в пункте временного размещения.

"Уже сформированы комплексные комиссии, которые будут оценивать реальное состояние домов и построек с вашим участием для принятия дальнейших решений", - сказал он.

Восстановление нормальной жизни

По мере ухода воды на пострадавших территориях комплексные бригады проведут первичные восстановительные работы, они окажут помощь каждому домовладению в уборке мусора, расчистке от грязи, в ремонте построек. По заявкам граждан будет осуществляться и откачка воды, пояснил министр.

Он сообщил, что все восстановительные работы будут завершены до 30 сентября.

В пострадавших районах ведутся работы по ликвидации последствий паводка, в них задействованы более 3 тыс. человек и свыше 500 единиц техники.

Кроме того, пострадавшие от паводка дома после ухода воды обследуют "Струной" - мобильным диагностическим комплексом для определения их устойчивости и возможности дальнейшего проживания в них, сказал Пучков. "Предварительное заключение будет готово быстро - в течение 2-3 суток", - отметил он на встрече с жителями.

Чиновники поработают круглосуточно

Глава МЧС перевел ставропольских чиновников на круглосуточный режим работы. "Круглосуточно на местах должны работать социальные и медицинские службы, органы местного самоуправления. Все совещания отменяем. Все вопросы решайте на местах быстро и оперативно", - подчеркнул министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он каждого предупредил о персональной ответственности за конечный результат - за оказание помощи пострадавшим в зоне бедствия и оформление им необходимых документов. "Засучите рукава и идите к людям, доводите до них информацию о всех принимаемых решениях", - обратился Пучков к чиновникам.