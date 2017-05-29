Экс-глава администрации Хакасии подозревается в создании ОПГ

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Экс-глава администрации Хакасии Владимир Бызов, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве при закупках медоборудования и лекарств, заподозрен в организации преступного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

"Возбуждено новое уголовное дело... Бызов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Создание преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" УК РФ", - сообщили в СК. Другие участники дела о мошенничестве подозреваются в участии в преступном сообществе.

По данным следствия, Бызов с февраля по ноябрь 2015 года в Абакане создал преступное сообщество для хищения бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на закупки медицинских товаров для нужд государственных бюджетных учреждений здравоохранения и управления капитального строительства, а также для получения взятки в размере 10-20% от суммы каждого госконтракта.

Преступное сообщество

По версии следствия, Бызов управлял сообществом, координировал действия его участников при совершении конкретных преступлений, аккумулировал денежные средства, разработал меры безопасности и конспирации, неукоснительного соблюдения которых требовал от участников ОПГ. Они периодически меняли телефоны и сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, обсуждение деятельности велось только при встречах, либо по связи, исключающей возможность прослушивания телефонных переговоров (Viber, WhatsApp), использовали при переговорах конспиративную лексику, утверждают в следственном управлении.

Сообщество состояло из трех структурных подразделений. В состав первого, координирующего деятельность двух других, входили сам Бызов, его секретарь Екатерина Ковалева, представитель крупной фармацевтической компании Александр Гитер, полагают в СК. Участниками второго структурного подразделения, по версии следствия, являлись сотрудники Государственного казенного учреждения "Межведомственный центр организации закупок". Они незаконно готовили аукционную документацию, включая в нее сведения в пользу подконтрольных Бызову и Гитеру коммерческих организаций, чем способствовали их победе в электронных аукционах, считают следователи.

Члены третьего структурного подразделения предоставляли документы для подготовки аукционной документации и собирали деньги в виде "откатов" в размере от 10% до 20% от цены заключенного государственного контракта с подконтрольными им коммерческими организациями.

Дело о мошенничестве и взятке

Как сообщалось ранее, уголовные дела было возбуждены в отношении восьми человек: Бызова, трех сотрудников госучреждения "Межведомственный центр организации закупок" и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций.

По версии следствия, с 1 декабря 2015 по 27 декабря 2016 года участники преступного сообщества совершили хищение 195 млн рублей. Кроме того, была получена взятка в сумме более 79 млн рублей и автомобиля Mazda6.

В настоящий момент Бызов уволен с должности главы администрации и находится под стражей. В феврале 2017 года суд продлил его содержание под стражей до пяти месяцев. Также под стражей находятся шестеро его предполагаемых сообщников, а один бизнесмен - под подпиской о невыезде.