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В Москве задержан подозреваемый в убийстве адвоката

Происшествия
29 мая, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В настоящее время 42-летний Марат Янбухтин находится в следственном отделе

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Задержан подозреваемый в убийстве женщины-адвоката на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Установлен и сегодня утром задержан по подозрению в совершении указанных преступлений 42-летний Марат Янбухтин. В настоящее время он доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, по итогам которых ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Иванова.

Вечером 26 апреля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе неизвестный произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в 40-летнюю женщину-адвоката и скрылся. От полученных огнестрельных ранений пострадавшая скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Ранее информированный источник сообщил, что убитая - адвокат Наталья Вавилина - числилась в Московской коллегии адвокатов. Кроме того, она являлась председателем коллегии адвокатов Москвы "Дельфи".

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