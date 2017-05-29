В Москве задержан подозреваемый в убийстве адвоката

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Задержан подозреваемый в убийстве женщины-адвоката на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Установлен и сегодня утром задержан по подозрению в совершении указанных преступлений 42-летний Марат Янбухтин. В настоящее время он доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, по итогам которых ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Иванова.

Вечером 26 апреля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе неизвестный произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в 40-летнюю женщину-адвоката и скрылся. От полученных огнестрельных ранений пострадавшая скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Ранее информированный источник сообщил, что убитая - адвокат Наталья Вавилина - числилась в Московской коллегии адвокатов. Кроме того, она являлась председателем коллегии адвокатов Москвы "Дельфи".