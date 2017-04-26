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В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката

Происшествия
26 апреля, 22:22 дата обновления: 26 апреля, 23:07 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По версии СК, убийство женщины может быть связано с ее профессиональной деятельностью
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Неизвестные застрелили женщину в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по Москве.

"Неустановленные лица произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в женщину в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе", - сказал собеседник агентства. По его данным, было произведено не менее двух выстрелов. От полученных травм женщина скончалась.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что погибшая работала адвокатом, у нее было найдено адвокатское удостоверение. "Убитая Наталья Вавилина числилась в Московской коллегии адвокатов. Кроме того, она являлась председателем коллегии адвокатов Москвы "Дельфи", - сказал он.

"Следователи рассматривают различные версии совершенного преступления, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшей", - уточнили в управлении СК. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взял на личный контроль руководитель столичного главка СК.

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства инцидента, а также причастные к нему лица устанавливаются.

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