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Начальника надзорного отдела МЧС в Канске подозревают в получении крупной взятки

Происшествия
29 мая, 15:52 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, мая. /ТАСС

По данным следствия, сотрудник ведомства получил 200 тыс. рублей от руководителя лесоперерабатывающего предприятия за непривлечение к ответственности за нарушение правил хранения древесных отходов

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КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Начальник отдела надзорной деятельности по Канску и Канскому району управления МЧС по Красноярскому краю подозревается в получении взятки в размере 200 тыс. рублей от руководителя лесоперерабатывающего предприятия. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Весной 2016 года начальник отдела надзорной деятельности, являясь должностным лицом, лично получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме 200 тысяч рублей за непривлечение руководства предприятия и самого предприятия как юридического лица к административной ответственности за нарушение правил хранения древесных отходов", - говорится в сообщении. Это уже второй эпизод, расследуемый в отношении начальника надзорного отдела - в середине мая он был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в размере 20 тыс. рублей от директора деревообрабатывающего предприятия.

Расследование уголовного дела продолжается.

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