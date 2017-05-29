ГУ МВД опровергло информацию о повреждении крыши здания главка полиции по Москве

Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часаПолитика 29 мая, 18:12
Валерий Гергиев стал самым богатым деятелем культуры России в 2016 годуКультура 29 мая, 18:10
Александрова вышла во второй круг Roland GarrosСпорт 29 мая, 18:07
Пункт базирования дивизиона пограничных катеров открылся в АрхангельскеНовости партнеров 29 мая, 17:58
Борцы "Самбо-70" проведут показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океанеСпорт 29 мая, 17:56
Первый коррекционный центр для детей с аутизмом открыли в АрхангельскеНовости партнеров 29 мая, 17:56
Пермский производитель запчастей для двигателей и опор для мостов увеличил мощностиБанк историй успеха 29 мая, 17:55
Эмир Кустурица снимет свой новый фильм в КитаеКультура 29 мая, 17:50
CAS оставил в силе временное отстранение от соревнований шестерых российских лыжниковСпорт 29 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Информация о том, что из-за сильного урагана у здания московского ГУ МВД повреждена крыша, не соответствует действительности. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Информация, распространенная в ряде СМИ, о срыве крыши со здания ГУ МВД по Москве по адресу Петровка, 38 не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС в экстренных службах сообщили, что шквалистый ветер повалил деревья и легкие рекламные щиты в нескольких округах Москвы. На многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили. Очевидцы утверждали, что на Первомайской улице на востоке Москвы снесена ветром детская площадка и повалена детская горка. Жители района Печатники стали свидетелями того, как порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.
Более 150 звонков из-за урагана поступили в оперативные службы Москвы за несколько часов, сообщили ТАСС в экстренных службах, в основном они связаны с падением деревьев и конструкций, а также повреждением легковых машин. В настоящее время по всем заявкам работают оперативные службы.
Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 мск 29 мая до 07:00 мск 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.