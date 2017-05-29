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ГУ МВД опровергло информацию о повреждении крыши здания главка полиции по Москве

Происшествия
29 мая, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Ранее в экстренных службах сообщили, что шквалистый ветер повалил деревья и легкие рекламные щиты в нескольких округах Москвы, на многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Информация о том, что из-за сильного урагана у здания московского ГУ МВД повреждена крыша, не соответствует действительности. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Информация, распространенная в ряде СМИ, о срыве крыши со здания ГУ МВД по Москве по адресу Петровка, 38 не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

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Ранее ТАСС в экстренных службах сообщили, что шквалистый ветер повалил деревья и легкие рекламные щиты в нескольких округах Москвы. На многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили. Очевидцы утверждали, что на Первомайской улице на востоке Москвы снесена ветром детская площадка и повалена детская горка. Жители района Печатники стали свидетелями того, как порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.

Более 150 звонков из-за урагана поступили в оперативные службы Москвы за несколько часов, сообщили ТАСС в экстренных службах, в основном они связаны с падением деревьев и конструкций, а также повреждением легковых машин. В настоящее время по всем заявкам работают оперативные службы.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 мск 29 мая до 07:00 мск 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

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