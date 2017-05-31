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Сотрудники Росгвардии уволены за халатность при нападении на приемную УФСБ в Хабаровске

Происшествия
31 мая, 12:17 дата обновления: 31 мая, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Их руководители в Восточном округе войск национальной гвардии РФ будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в ведомстве

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Директор Росгвардии уволил по отрицательным мотивам ряд сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы за халатность при нападении на приемную УФСБ в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ ведомства.

"Директором Росгвардии Виктором Золотовым принято решение об увольнении по отрицательным мотивам ряда должностных лиц Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Хабаровскому краю, которые допустили халатность при выполнении служебных обязанностей и утратили контроль за оборотом оружия. Их руководители в Восточном округе войск национальной гвардии Российской Федерации будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказал собеседник агентства

Он отметил, что руководство Росгвардии занимает принципиальную позицию в отношении военнослужащих и сотрудников, преступивших закон. Все они, по его словам, будут уволены из рядов ведомства, несмотря на чины и былые заслуги, борьба с подобными проявлениями будет продолжена.

Служебная проверка

Ранее Росгвардия передала в следственные органы и прокуратуру материалы служебной проверки, назначенной после убийства инструктора стрелкового клуба в Хабаровске и похищения там оружия, а также последующего нападения на приемную УФСБ, в результате которого погибли два человека. 

В связи с произошедшим директором Росгвардии в отношении руководства и сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Хабаровскому краю была назначена служебная проверка. "Материалы проверки уже направлены в органы следствия и прокуратуры. После их рассмотрения в отношении сотрудников будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в Росгвардии.

Как отметили в ведомстве, "в случае установления причастности сотрудников к противоправному деянию будет принято решение вплоть до увольнения их со службы в Росгвардии по отрицательным основаниям". "К дисциплинарной ответственности также будет привлечен ряд их руководителей за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава", - информировали в Росгвардии.

Нападение в Хабаровске

Нападение на приемную УФСБ в Хабаровске произошло 21 апреля. Молодой человек вошел в управление и начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погибли сотрудник ФСБ и один из находившихся в приемной посетителей, гражданин одной из стран СНГ, другой посетитель был ранен. Стрелявший ликвидирован.

До нападения на приемную УФСБ молодой человек убил инструктора стрелкового клуба и похитил там оружие: карабин "Сайга" и два пистолета. Как сообщали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, имеются данные о принадлежности стрелявшего "к неонацистской группе".

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц"), ч. 1. 222 ("Незаконный оборот оружия"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")".

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