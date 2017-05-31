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Чиновников казначейства и руководство "Сириуса" обвиняют в неисполнении госконтракта

Происшествия
31 мая, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

По словам адвоката, речь идет об обвинениях в неустановке сетевых плат Ethernet. Но, по его словам, согласно контракту, платы должны были не устанавливаться, а только доставляться

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Здание Мосгорсуда

Здание Мосгорсуда

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Заместителя руководителя Федерального казначейства РФ Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников, двое из которых являются гендиректором и председателем совета директоров ЗАО "Сириус", обвиняют в неисполнении государственного контракта. Об этом сообщил в среду адвокат гендиректора компании Александра Литвинова Дмитрий Богданов на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест его клиента.

"Его обвиняют в неисполнении государственного контракта - в неустановке плат изернет (сетевая плата Ethernet). Но платы должны были не устанавливаться, а - согласно контракту - только доставляться", - сказал адвокат.

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Сам Литвинов, который лично участвовал в апелляционном заседании, рассказал, что контракт на поставку оборудования в 86 субъектов РФ был заключен в 2012 году. "Шестого мая этого года мне позвонил следователь и попросил к нему приехать. Мне инкриминируют, что мы не выполнили какие-то условия контракта", - сказал он, уточнив, что никто из компаний, куда поставлялись платы, не высказывал претензий. "Если бы мы что-то недовыполнили, мы были готовы либо заплатить штраф, либо довыполнить", - сказал он.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено 10 мая этого года. 11 мая Литвинов был допрошен в качестве свидетеля, а после задержан. Также по делу проходят замруководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, Сергей Павлов и председатель совета директоров ЗАО "Сириус" Роман Павлов. Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

13 мая Хорошевский суд Москвы заключил их под стражу до 10 июля. В среду Мосгорсуд рассматривает жалобы адвокатов, которые просят апелляционную инстанцию назначить их подзащитным более мягкую меру пресечения. В отношении Литвинова апелляционная инстанция не нашла оснований для более мягкой меры пресечения.

Согласно открытым источникам, компания "Сириус" занимается проектированием и строительством объектов гражданского и промышленного назначения, внедрением систем информационной безопасности, инженерно-технических и телекоммуникационных систем, разработкой решений для автоматизации бизнеса, а также технической защитой информации. Уже несколько лет компания выполняет работы по государственным контрактам в интересах силовых ведомств, контролирующих и финансовых органов. По словам Литвинова, у компании заключено контрактов на сумму более 700 млн рублей.

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