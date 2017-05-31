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Адвокат Дадина не исключил обжалование решения по иску за уголовное преследование

Происшествия
31 мая, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

По словам Алексея Липцера, сумма заявленного иска была 5 млн, но на практике такие иски обычно удовлетворяют суммами значительно ниже - до миллиона рублей

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Адвокат Ильдара Дадина Алексей Липцер не исключил возможность обжалования решения по иску активиста о компенсации за незаконное уголовное преследование.

"Мы пока не решили, обжаловать ли нам сегодняшнее решение. Чувство двоякое: с одной стороны, сумма заявленного иска была 5 млн, а с другой - на практике обычно удовлетворяют (такие иски) суммами значительно ниже - до миллиона рублей. У нас есть месяц, будем думать", - сказал он ТАСС.

В среду Железнодорожный городской суд Московской области взыскал с Минфина РФ 2 миллиона и 200 рублей в пользу Дадина за незаконное уголовное преследование.

Дадин обратился в суд с иском о компенсации вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также содержанием под домашним арестом и под стражей. Дадин пояснил, что сумма в 5 млн. рублей, заявленная в иске, определяется количеством дней с момента начала фактического лишения его свободы и до физического освобождения из колонии. По его словам, расчеты делались, исходя из правоприменительной практики решений европейских судов и национальных (российских) судов по подобным делам.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Дадин стал единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии. Также суд признал за ним право на реабилитацию.

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