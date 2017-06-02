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Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в Шереметьеве и Домодедове

Происшествия
2 июня, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

О причинах задержек не сообщается

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Восемнадцать рейсов отменены в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово, еще 30 рейсов задерживаются, свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 9:50 мск в Домодедове отменены 18 рейсов, задержаны еще 23 рейса. В Шереметьеве семь рейсов будут выполнены с опозданием. О причинах задержек не сообщается.

Гидрометцентр РФ сообщил, что в пятницу в Московском регионе ожидается облачная, прохладная, сырая и ветреная погода.

Также прогнозируется западный и северо-западный ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

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