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Пресс-служба Усманова: Навальный не представил доказательств своих высказываний

Происшествия
2 июня, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

По мнению представителей бизнесмена, оппозиционер в ходе судебного заседания сосредоточился "на своих традиционных агитках"

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Алексей Навальный

Алексей Навальный

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Алексей Навальный не представил в суде никаких документов, подтверждающих правдивость его высказываний в отношении бизнесмена Алишера Усманова в видеоматериале ФБК, а вместо этого сфокусировался лишь на своих традиционных агитках. Об этом говорится в распространенном пресс-службой бизнесмена заявлении.

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"Что касается нашего общего впечатления о ходе судебного процесса и поведения в нем стороны Навального, то его можно охарактеризовать как популистскую обструкцию. Господин Навальный и его юристы не озаботились подготовкой своих доказательств, несмотря на то, что бремя доказывания соответствия действительности сведений, которые ответчик распространяет об истце, согласно ст. 152 ГК РФ, лежит на стороне ответчика, то есть в нашем случае именно Алексей Навальный и ФБК обязаны были доказать правдивость всех своих высказываний об Алишере Усманове. Наши юристы серьезно готовились к разбирательству, собирали доказательства и ожидали открытой и основанной на фактах дискуссии. В итоге мы лишь убедились в том, что к такой дискуссии Навальный и его защитники не готовы, а так называемые расследования Навального, где упоминается Алишер Усманов, абсолютно голословны", - отмечается в заявлении.

Как отмечается в документе, Навальный предпочел попытаться прекратить судебный процесс, требуя перенести его в арбитражный суд, а затем подал многочисленные необоснованные ходатайства, единственной целью которых было затягивание судебного процесса. "Более того, вместо детального анализа представленных нашей стороной доказательств, в том числе договоров, документов из налоговой инспекции, ответа аудиторов, данных о раскрытии информации, данных по сделкам и так далее, Навальный сфокусировался на своих традиционных агитках, которым все же не место в суде", - отметили в пресс-службе Усманова.

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