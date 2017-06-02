СК возбудил уголовное дело после инцидента с детьми-инвалидами в кафе Мурманска

МУРМАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело после того, как охранники кафе "Сумах" в центре Мурманска не пустили в заведение детей-инвалидов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СК.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел 28 мая. "Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина", - говорится в сообщении.

По данным следствия, работники кафе не пустили трех мам, дети которых находились в инвалидных колясках. "В настоящее время завершен осмотр места происшествия, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление конкретных лиц по данному уголовному делу, сбор и закрепление доказательств для установления полной и объективной картины произошедшего", - добавили в СК.

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет до пяти лет лишения свободы.

Как ранее рассказал ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган, в кафе ему сообщили, что допустивший нарушение прав детей охранник уже уволен. Коган также добавил, что родители детей-инвалидов не соглашаются ограничиться извинениями администрации кафе, поскольку, по их словам, это не первый подобный случай именно в этом заведении.

По информации омбудсмена, инцидент произошел после мероприятий, посвященных Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, и родители с детьми шли в кафе как раз после мероприятия в честь праздника, чтобы продолжить его отмечать. По словам Когана, он предложил родителям обратиться в мировой суд для получения компенсации с кафе и намерен защищать интересы детей в суде.