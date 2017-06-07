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Паромное сообщение между Данией и ФРГ возобновлено после инцидента со звонком

Происшествия
7 июня, 16:24 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Полиция провела проверку на одном из паромов, после чего он вышел в море

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ОСЛО, 7 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Паромное сообщение между Данией и ФРГ, временно приостановленное днем 7 июня после звонка с угрозами, вновь возобновлено. Об этом говорится в сообщении, распространенном датской полицией.

"Полиция провела проверку на борту одного из паромов, после чего он смог выйти в море. Паромное сообщение возобновляется, - говорится в пресс-релизе. - Полиция будет продолжать проверки на других паромах и паромных причалах в Рёдбю и Гедсере".

Ранее оператор паромов Scandlines сообщил в полицию о поступившем звонке с угрозами, касавшимися одного из судов, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки между ФРГ и Данией. После этого сообщение было прекращено, а находившиеся на паромах люди эвакуированы.

Пассажир, который должен был отправиться из датского Рёдбю в немецкий Путтгарден на пароме Scandlines, сообщил газете Ekstra Bladet, что полиция искала заложенную на борту бомбу.

Датско-германская компания Scandlines является оператором трех паромных маршрутов, соединяющих два государства.

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