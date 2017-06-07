Полиция Тегерана освободила двух журналистов телеканала Russia Today

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Иранская полиция освободила стрингера телеканала Russia Today на арабском языке Омара Хауаша и оператора Джавада Салара Хили. Об этом сообщается на сайте RT.
"Журналисты были задержаны во время проведения съемок в районе иранского парламента - на территории, находящейся под особым контролем в связи с произошедшим ранее терактом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Отмечается, что после необходимых проверок и установления личностей журналисты продолжили свою работу без каких-либо препятствий.
В столице Ирана 7 июня в 10:30 (09:00 мск) одновременно были осуществлены две террористические атаки. Первая группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб три террориста были уничтожены, четвертый подорвал себя.
Как сообщили в МВД Ирана, в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка. Согласно официальным данным, в результате террористических атак погибли 12 человек, ранения получили 42.