Возникший из-за бытового возгорания на севере Бурятии лесной пожар локализован

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УЛАН-УДЭ, 12 июня. /ТАСС/. Пожар, перешедший на лес с возгорания в заброшенном дачном поселке на севере Бурятии, локализован. Об этом сообщили в понедельник в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
"Пожар локализован на площади 10 га. На месте работают семь пожарных-парашютистов, 10 сотрудников лесной охраны и местные жители. Задействовано пять единиц лесопожарной техники", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Пожар возник в субботу на территории заброшенного дачного товарищества в 15 км от города Северобайкальск. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м. Было повреждено около 50 построек. Полностью потушить пожар удалось ближе к полуночи, однако огонь успел перекинуться на близлежащий лес.
Всего на утро 12 июня в Бурятии зарегистрировано девять очагов на общей площади около 180 га. Причиной возникновения пожаров становятся грозы и неосторожность людей.