Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Томский главк МЧС открыл горячую линию после ДТП с автобусом

Происшествия
12 июня, 13:13 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 12, июня. /ТАСС

Звонки принимают психологи МЧС по номеру 8 (3822) 69-99-96

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Томской области открыло горячую линию после крупного ДТП с автобусом.

"Звонки принимают психологи МЧС России по номеру 8 (3822) 69-99-96", - уточняется в сообщении ведомства.

По данным властей, ДТП произошло в 12:50 (08:50 мск) понедельника на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск - Парабель, съехал в кювет и перевернулся.

В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок. Региональный департамент здравоохранения сообщил о 17 госпитализированных, областное управление СК приводило данные о 24 пострадавших. Всего в автобусе находились 27 пассажиров.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. В СК рассказали, что стаж водителя составляет около 30 лет. Представитель томского автовокзала сообщил, что авария произошла на крутом повороте. В понедельник в Томской области идут дожди, временами сильные.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Анталье погибла семилетняя девочка из России
2
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
3
Пропавшего на Урале четырехлетнего ребенка ищут более 150 спасателей
4
Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ
5
Климкин: россияне должны предварительно информировать о намерении посетить Украину
6
Минздрав Забайкалья опубликовал предварительный список пострадавших в ДТП с паломниками
7
"КамАЗ" упал в Москву-реку на северо-западе столицы
Темы дня
Загрузка...
Реклама