Томский главк МЧС открыл горячую линию после ДТП с автобусом

ТОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Томской области открыло горячую линию после крупного ДТП с автобусом.

"Звонки принимают психологи МЧС России по номеру 8 (3822) 69-99-96", - уточняется в сообщении ведомства.

По данным властей, ДТП произошло в 12:50 (08:50 мск) понедельника на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск - Парабель, съехал в кювет и перевернулся.

В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок. Региональный департамент здравоохранения сообщил о 17 госпитализированных, областное управление СК приводило данные о 24 пострадавших. Всего в автобусе находились 27 пассажиров.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. В СК рассказали, что стаж водителя составляет около 30 лет. Представитель томского автовокзала сообщил, что авария произошла на крутом повороте. В понедельник в Томской области идут дожди, временами сильные.