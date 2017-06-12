Следователи изымают документы компании, чей автобус перевернулся в Томской области

ТОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Следствие после ДТП с автобусом в Томской области проводит проверку по факту ненадлежащего оказания услуг перевозчиком, говорится в сообщении пресс-службе регионального управления СК.

"Проводится проверка по факту ненадлежащего оказания услуг компанией-перевозчиком, повлекшего в результате опрокидывания рейсового автобуса на трассе Томск - Колпашево гибель пятимесячного младенца и травмирование пассажиров", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в офисе компании изымается документация.

Директор фирмы "АТП Парабель", которому принадлежит автобус, Андрей Лебедев заявил ТАСС, что транспортное средство находилось в хорошем состоянии. "Есть журнал проведения осмотров у механиков. Он (автобус - прим. ТАСС) осмотр регулярно проходил. Состояние техническое было хорошим", - сказал собеседник агентства.

По данным властей, ДТП произошло в 12:50 (08:50 мск) понедельника на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск - Парабель с 27 пассажирами, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок. Региональный департамент здравоохранения сообщил о 17 госпитализированных, областное управление СК приводило данные о 24 пострадавших.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. В СК рассказали, что стаж водителя составляет около 30 лет. Представитель томского автовокзала сообщил, что авария произошла на крутом повороте. В понедельник в Томской области идут дожди, временами сильные.