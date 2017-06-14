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Один из лидеров республиканцев в Конгрессе США получил огнестрельное ранение

Происшествия
14 июня, 15:06 дата обновления: 14 июня, 16:14 UTC+3

В результате инцидента ранены еще несколько человек. Задержан один подозреваемый

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Материал из 1 страницы
Следователи на месте стрельбы, Александрия, штат Вирджиния, 14 июня

Следователи на месте стрельбы, Александрия, штат Вирджиния, 14 июня

© Alex Wong/Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Координатор фракции республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис и еще несколько человек получили ранения во время стрельбы на бейсбольном поле в городе Александрия в штате Вирджиния, сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, политик был ранен в бедро, а его помощник получил огнестрельное ранение в грудь. Судьба нападавшего точно не известна - по разным данным, он либо задержан, либо застрелен.

Полиция Александрии, в свою очередь, на своей странице в Twitter сообщила, что в связи с инцидентом задержан один подозреваемый.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и вице-президент Майкл Пенс "глубоко огорчены" известиями о случившемся в Вирджинии. Текст заявления американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент и я проинформированы об инциденте со стрельбой в Вирджинии, мы пристально следим за развитием событий. Мы глубоко огорчены этой трагедией. Наши мысли и молитвы с членами Конгресса, их помощниками, полицией Капитолия, экстренными службами и всеми, кого затронуло случившееся", - говорится в заявлении.

"Конгрессмен Стив Скалис от Луизианы, настоящий друг и патриот, получил тяжелое ранение, но он быстро поправится. Наши мысли и молитвы с ним", - позже написал Трамп в своем Twitter..

Как сообщил журналистам сенатор от штата Аризона Джефф Флэйк, "Стив в порядке". По его словам, сам нападавший также был ранен, но он жив и задержан полицией.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
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