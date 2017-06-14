Один из лидеров республиканцев в Конгрессе США получил огнестрельное ранение

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Координатор фракции республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис и еще несколько человек получили ранения во время стрельбы на бейсбольном поле в городе Александрия в штате Вирджиния, сообщает телеканал Fox News.

#BREAKING Congressman Steve Scalise among those shot in attack at Virginia baseball field.



Watch: https://t.co/AYKUHQqGY0 pic.twitter.com/D1SsQJIyvN — CBSDFW (@CBSDFW) June 14, 2017

По данным канала, политик был ранен в бедро, а его помощник получил огнестрельное ранение в грудь. Судьба нападавшего точно не известна - по разным данным, он либо задержан, либо застрелен.

Полиция Александрии, в свою очередь, на своей странице в Twitter сообщила, что в связи с инцидентом задержан один подозреваемый.

UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и вице-президент Майкл Пенс "глубоко огорчены" известиями о случившемся в Вирджинии. Текст заявления американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент и я проинформированы об инциденте со стрельбой в Вирджинии, мы пристально следим за развитием событий. Мы глубоко огорчены этой трагедией. Наши мысли и молитвы с членами Конгресса, их помощниками, полицией Капитолия, экстренными службами и всеми, кого затронуло случившееся", - говорится в заявлении.

"Конгрессмен Стив Скалис от Луизианы, настоящий друг и патриот, получил тяжелое ранение, но он быстро поправится. Наши мысли и молитвы с ним", - позже написал Трамп в своем Twitter..



Как сообщил журналистам сенатор от штата Аризона Джефф Флэйк, "Стив в порядке". По его словам, сам нападавший также был ранен, но он жив и задержан полицией.