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Пять человек были госпитализированы после стрельбы в Вирджинии

Происшествия
14 июня, 16:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По словам начальника полиции Александрии Майкла Брауна, в это число входит сам стрелявший

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Пять человек были госпитализированы после инцидента со стрельбой в городе Александрия, штат Вирджиния. Об этом журналистам сообщил начальник полиции города Майкл Браун.

По его словам, на место "прибыли три сотрудника полиции", двое из них открыли огонь по человеку, который ранил заместителя лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивена Скалиса. "Пять человек были эвакуированы медиками с места происшествия", - сказал Браун. В это число входит сам стрелявший, отметил он.

Как в свою очередь утверждает телеканал Fox News, среди тех, кто был вывезен с поля, еще один член нижней палаты Роджер Уильямс, но пока не известно, был ли он ранен.

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