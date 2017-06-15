Очевидцы пожара в Лондоне: люди размахивали из окон белыми полотенцами, привлекая внимание

ЛОНДОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Число жертв крупнейшего за последние десятилетия пожара в Лондоне, который произошел в жилом доме Grenfell Tower в западной части города, достигло 12 человек. Госпитализация потребовалась 79 пострадавшим, 18 из них находятся в тяжелом состоянии.

Свидетели произошедшего рассказывают о том, что люди, которые не могли выбраться из 120-квартирного дома, размахивали из окон белыми полотенцами и мобильными телефонами со светящимися экранами, чтобы привлечь к себе внимание. "Я видела женщину, которая кричала из окна, что она и ее ребенок не могут выбраться, и просила ее спасти. Это была квартира на довольно высоком этаже", - сказала одна из очевидцев.

"Я живу на 16-м этаже, когда я глянул вниз, я увидел, что этаж подо мной охвачен огнем, - рассказал спасшийся житель сгоревшего дома. - Кто-то говорит, что огонь шел с четвертого этажа, кто-то - с шестого. Я сумел выбежать по пожарной лестнице".

Помощь погорельцам

Британский ресторатор, телеведущий и автор кулинарных книг Джейми Оливер пообещал обеспечить бесплатной едой и напитками всех пострадавших в результате пожара. На своей странице в Instagram он пригласил всех погорельцев в свой ресторан в торговом центре Westfield. "Еда и напитки бесплатно, поэтому просто обратитесь к моему менеджеру Хуану", - написал ресторатор.

Простые лондонцы и общественные организации также публикуют в социальных сетях сообщения, предлагая потерявшим свое жилье кров и пищу. Люди, которые остались без крыши на головой, размещаются властями в специально созданных социальных центрах.

To any of the 100's of FAMILIES effected by this terrible fire at Grenfell Tower Notting hill today, You are all welcome to come hang out in my restaurant and be fed and watered by my Jamies Italian team. We are in the Westfield just around the corner. Food and drink free of charge so just go and speak to my manager Juan and we will sort you out and give you some love .... this is for victims of the fire our thoughts, love and prayers are with you all big love jamie x x x x Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver) Июн 14 2017 в 2:27 PDT

Что произошло в Лондоне

Сообщения о пожаре в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в районе Северный Кенсингтон поступили на пульт экстренных служб в среду, 14 июня, около 01:00 (03:00 мск). По словам очевидцев, возгорание началось на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания.

По разным данным, в доме находились до 600 человек. Пожарная служба сообщила, что многих людей удалось вывести из здания на ранней стадии спасательной операции. Пожарные с помощью беспилотных летательных аппаратов исследуют здание, чтобы оценить возможность доступа в его помещения для поиска погибших.

Представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди на брифинге 14 июня заявил, что по мере осуществления аварийно-спасательной операции число погибших будет возрастать. Дело в том, что многие люди оказались в огненной ловушке, не успев вовремя эвакуироваться.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Великобритании, граждан России, пострадавших в результате пожара нет. "Посольство обратилось в полицию, информации о гражданах РФ, пострадавших при пожаре, не поступало. Звонков на экстренный номер дежурного консула также не было", - сказал представитель российской дипмиссии.

Власти пока не выдвигали никаких версий возгорания в здании, которое было отремонтировано в 2016 году, и служило социальным жильем для малообеспеченных слоев населения, в основном выходцев из стран Ближнего Востока и Африки.

В тоже время, по данным газеты Daily Mail, причиной пожара в Grenfell Tower могла стать неисправная бытовая техника. Издание ссылается на слова соседки одного из выживших в результате пожара. Тот сообщил, что "его холодильник взорвался" перед тем, как огонь охватил здание.

"Это все произошло прямо рядом с ним. Он был сильно удивлен, как быстро распространился огонь", - цитирует газета 38-летнюю Самиру Ламрани.

Заявление премьера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала провести тщательное расследование этого происшествия. "В надлежащее время, когда место происшествия будет безопасным, когда будет возможно определить причину пожара, будет проведено тщательное расследование", - сказала она, отметив, что какие бы уроки ни были извлечены из случившегося, соответствующие меры будут приняты.