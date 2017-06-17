Эсминец ВМС США столкнулся с контейнеровозом, шедшим под флагом Филиппин

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Эсминец ВМС США Fitzgerald столкнулся у берегов Японии с контейнеровозом, который шел под флагом Филиппин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе седьмого флота ВМС США.

"Эсминец столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, который шел под флагом Филиппин, - отметили представители ВМС. - Сообщения о жертвах не поступали. Мы оцениваем ситуацию".

В пресс-службе также сообщили, что "в феврале корабль прошел модернизацию на сумму в $21 млн и был направлен в японский порт Йокосука для поддержания безопасности и стабильности в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Журналисты, работающие при президенте США Дональде Трампе, сообщили, что Белый дом отслеживает ситуацию.

Японский телеканал NHK передает, что семь членов экипажа эсминца числятся пропавшими без вести и еще один пострадал.

В то же время, по данным агентства Reuters, американская сторона не подтверждает сообщение о пропавших без вести моряках.

Fitzgerald - эсминец с управляемым ракетным оружием типа Arleigh Burke. Его экипаж состоит из примерно 330 человек.