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Пентагон подтвердил информацию о ранениях командира эсминца ВМС США

Происшествия
17 июня, 3:48 дата обновления: 17 июня, 4:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Отмечается, что Брайс Бенсон находится в стабильном состоянии

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ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Тихоокеанское командование американских Вооруженных сил (ПАКОМ) подтвердило в пятницу информацию о том, что командир эсминца ВМС США Fitzgerald Брайс Бенсон получил серьезные ранения и был отправлен в госпиталь на вертолете после столкновения корабля с контейнеровозом у берегов Японии.

"На данный момент двое человек были госпитализированы. Бенсон был отправлен в госпиталь ВМС США в Йокосуке и находится в стабильном состоянии", - рассказал ТАСС официальный представитель ПАКОМ Дэвид Бенхэм, подчеркнув, что госпитализация второго военнослужащего идет в данный момент.

По словам Бенхэма, ВМС "продолжают проводить оценку степени травмированности остального экипажа". Ранее о серьезном ранении командира эсминца сообщил специализированный еженедельник Navy Times.

Представитель ПАКОМ также подтвердил, что "семь матросов пропали без вести". "Корабль и береговая охрана Японии продолжают их поиски", - пояснил он.

Поиски пропавших

В управлении Береговой охраны Японии, отвечающем за регион вблизи Токийского залива, сообщили ТАСС, что пять катеров, а также авиация направлены на поиски пропавших без вести семерых членов экипажа эсминца. 

"Привлечены в общей сложности пять катеров, а также две единицы авиационной техники, в том числе вертолет", - сообщили в управлении, отвечая на вопрос о поисково-спасательной операции. К месту происшествия направлен еще один эсминец, а также два буксира ВМС США.

Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Fitzgerald приписан к базе Йокосука, расположенной в 100 км от места столкновения.

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