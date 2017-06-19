Новый возможный теракт в Лондоне - машина въехала в толпу мусульман

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, десять получили ранения в результате наезда автомобиля на пешеходов на северо-востоке Лондона.

19 июня около 00:20 (02:20 мск) белый фургон въехал в толпу людей, среди которых было много мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы в районе Финсбери-парк. Водитель машины задержан, и уже в понедельник случившееся станет предметом рассмотрения на заседании специального правительственного комитета COBRA ("Кобра") под председательством премьер-министра Терезы Мэй.

Инцидент рассматривается как возможный теракт, но даже если эта версия не подтвердится, ночные события показывают, насколько сильно накалена атмосфера в британской столице, которая никак не может прийти в себя от череды терактов и чрезвычайных происшествий.

Информация о наезде автомобиля на людей появилась около 01:00 (03:00 мск), и в течение всей ночи очевидцы приводили все новые детали произошедшего, не все из которых, впрочем, нашли подтверждение. Так, свидетели успели увидеть в кабине фургона трех мужчин и указали на то, что двум из них удалось скрыться. При этом также говорилось о ножевых ранениях, якобы нанесенных людям вслед за наездом на пешеходов. Определенная ясность появилась лишь после того, как Скотленд-Ярд распространил заявление для прессы.

"Один человек погиб на месте. Восемь, которые пострадали в результате инцидента, были доставлены в три различные больницы; еще двум раненым помощь была оказана непосредственно на месте происшествия", - отмечается в сообщении столичной полиции.

Скотленд-Ярд также проинформировал, что совершившего нападение в качестве меры предосторожности отправили в больницу, но после обследования он будет заключен под стражу. В надлежащее время будет вынесено заключение и о состоянии его психического здоровья. "Расследованием данного инцидента занимается контртеррористическое подразделение", - добавила столичная полиция.

Возможный теракт

По данным Скотленд-Ярда, на нынешней стадии расследования пока не выявлено, что к преступлению возле мечети мог иметь отношение кто-либо еще кроме задержанного водителя фургона. Однако, как было сказано, столичная полиция продолжает изучать этот вопрос.

Одновременно полицейские опровергли сообщения о том, что вслед за наездом на людей в ход было пущено холодное оружие. "На данном этапе нет свидетельств того, что кто-либо из людей получил ножевые ранения", - отмечается в коммюнике.

О том, что речь может идти о возможном теракте, сообщила Мэй. "Полиция подтвердила, что это (инцидент - прим. ТАСС) рассматривается как возможный теракт", - говорится в заявлении главы правительства, распространенном ее канцелярией. "Все мои мысли - о пострадавших, их семьях и службах оказания экстренной помощи, находящихся на месте происшествия", - добавила глава кабинета.

Реакция Совета мусульман

Совет мусульман Великобритании считает случившееся проявлением исламофобии.

"За последние недели и месяцы мусульманам пришлось пережить много инцидентов исламофобии, и нынешний - ее самое вопиющее проявление", - заявил генеральный секретарь организации Харун Хан. Он охарактеризовал произошедшее как теракт и осудил случившееся.

По свидетельству очевидцев и судя по видео, "все выглядит так, что белый мужчина на фургоне намеренно врезался в толпу верующих", подчеркивается в коммюнике Совета.

Газета Times привела мнение непосредственного свидетеля происшествия Абдурахмана Салеха Аламуди, который вместе с двумя знакомыми повалил нападавшего на землю и удерживал его в течении 20 минут, пока не передал его в руки прибывшей полиции. По его словам, автомобиль, в котором находился преступник, сбил людей в тот момент, когда они стали собираться возле упавшего на землю старика. По словам Аламуди, нападавшего удалось обезвредить после того, как он начал избивать людей и выкрикивать: "Я собираюсь убить всех мусульман".

Место и время нападения

Время и место, выбранные для нападения на последователей ислама, могут оказаться неслучайными. В настоящий момент мусульмане отмечают священный месяц Рамадан - девятый месяц по исламскому календарю (в этом году с 26 мая по 24 июня). Во время этого периода принято соблюдать строгий пост и посвящать значительную часть времени молитвам, особенно ночным, так как в исламе они считаются признаком благочестия.

Что же касается места для нападения, то оно находится поблизости от мечети в Финсбери-парке, объединяющей общину суннитов-салафитов, которых нередко относят к фундаменталистам. Более того, в течение достаточно продолжительного периода - с 1997 по 2004 год - имамом этой мечети был радикальный проповедник Абу Хамза аль-Масри, обвинявшийся в связях с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В 2004 году он был арестован, а два года спустя приговорен к семи годам тюрьмы за пропаганду терроризма, подстрекательство к насилию, разжигание расовой ненависти. В 2011 году срок заключения истек, однако его продолжали держать в тюрьме, так как выдачи проповедника потребовали власти США.

Ему инкриминировался заговор с целью организации лагеря подготовки боевиков в штате Орегон и соучастие в захвате 16 заложников в Йемене в 1998 году. Американское правосудие приговорило Абу-Хамзу к пожизненному заключению. Будучи сторонником радикального исламизма, в конце 1980-х он отправился в Афганистан с целью участия в военных действиях против советских войск.

Череда террористических вылазок

Нынешний инцидент стал третьим испытанием для лондонских служб оказания экстренной помощи в текущем месяце после теракта на Лондонском мосту и соседнем с ним рынке Боро, совершенного в ночь на 4 июня и унесшего жизни восьми человек, и также пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower, в результате которого погибли не менее 58 человек. Если же подтвердится, что нападение у мечети в Финсбери-парке являлось терактом, то оно станет уже четвертым таким случаем, осуществленным в Великобритании, и третьим в Лондоне за последние три месяца.

Первая атака была совершена в Вестминстере, правительственном районе Лондона, 22 марта. Тогда автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского в штатском, охранявшего вход в Вестминстерский дворец, и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате действий которого погибли пять и пострадали несколько десятков человек.

Вторым преступлением стал взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена", который произошел поздно вечером 22 мая сразу же после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие 22-летним террористом-смертником Салманом Абеди, сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами этого теракта стали 22 человека, 75 получили ранения.

Третьей атакой явилось уже упомянутое нападение, совершенное в ночь на 4 июля. Тогда трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией, однако в результате этого нападения погибли восемь человек.