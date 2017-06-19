Число погибших и пропавших без вести в результате пожара в Лондоне выросло до 79

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Число погибших и пропавших без вести в результате пожара в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне возросло до 79 человек. Об этом сообщил в понедельник представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди.

"По состоянию на сегодняшнее утро 79 человек считаются пропавшими без вести, и, как я должен с сожалением признать, вероятно, погибшими", - сказал он.

По словам Канди, личности пяти человек из их числа официально идентифицированы. При этом он добавил, что число погибших или пропавших без вести в дальнейшем может увеличиться.

"Ужасная реальность заключается в том, что из-за интенсивности огня и разрушений в Grenfell Tower, возможно, мы не сможем опознать всех, кто погиб", - признал представитель столичной полиции.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате некоторые люди оказались в огненной ловушке.