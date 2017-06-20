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На Камчатке удалось локализовать пожар, действовавший в труднодоступной местности

Происшествия
20 июня, 3:38 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

В ликвидации пожара от МЧС задействованы 24 человека и четыре единицы техники, сообщили в региональном управлении ведомства

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Пожарным на Камчатке удалось локализовать лесной пожар, действовавший в труднодоступной местности в окружении крутых сопок на высоте свыше 600 метров над уровнем моря. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По состоянию на утро вторника, 20 июня, лесной пожар, действовавший в районе поселка Пиначево Елизовского района, локализован. Сегодня ведется его дотушивание до полной ликвидации. От МЧС в работах задействованы 24 человека и четыре единицы техники", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что для локализации огня пожарными с использованием бульдозера была построена минерализованная полоса шириной три метра и протяженностью более двух километров. Она позволила не допустить распространения огня к границам поселка Пиначево. Сдержать пламя удалось также благодаря привлечению вертолета Ми-8, оборудованного водосливным устройством. По данным диспетчера "Службы охраны камчатских лесов", площадь, пройденная огнем, составила около 35 га.

На данный момент действующих лесных пожаров на территории Камчатского края нет.

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