Крупный природный пожар ликвидирован на севере Камчатки

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июня. /ТАСС/. Крупный тундровый пожар, угрожавший пастбищам оленеводческих предприятий, ликвидирован в Пенжинском районе на севере Камчатки. Об этом сообщил министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.
"Перед нами стояла задача минимизировать ущерб, который пожар мог нанести кормовой базе оленеводческих предприятий. Со своей задачей огнеборцы справились, пожар удалось остановить. Огнем пройдено порядка 1700 га", - приводит слова Хабарова пресс-служба правительства региона.
Пожар был обнаружен 14 июня в зоне космомониторинга в 47 км южнее села Манилы Пенжинского района. Огонь быстро распространялся по зарослям кедрового стланика и ягеля. В работах по ликвидации были задействованы 17 человек, а также вертолет МЧС России.
На данный момент на Камчатке действует еще один природный пожар в районе поселка Пиначево Елизовского района. Возгорание произошло в труднодоступной местности с большим перепадом высот: пожар действует на склонах сопки высотой более 600 м, уклон 45 градусов, поэтому есть сложности с подачей воды. Площадь пожара 25 га. Тушение проводится с использованием авиации.