Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эвакуация 137 пассажиров севшего на мель в Карелии теплохода завершена

Происшествия
20 июня, 11:11 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Все пассажиры перевезены на теплоход "Тимирязев", экипаж остался на судне, которое будут снимать с мели

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Эвакуация 137 пассажиров теплохода "Попов", который сел на мель на Беломоро-Балтийском канале в Карелии, завершена. Экипаж остался на судне, сообщили во вторник ТАСС в ФБУ "Беломорканал".

"Все пассажиры перевезены на теплоход "Тимирязев". Экипаж остается на судне, которое будут снимать с мели", - сказал сотрудник центральной диспетчерской службы.

Ранее сообщалось, что 20 июня в 02:30 мск теплоход "Попов" (порт приписки - Нижний Новгород) со 137 пассажирами на борту сел на мель на Беломоро-Балтийском канале (длина 1275 км - прим. ТАСС) между 11-м и 12-м шлюзами на территории Сегежского района. Была проведена эвакуация пассажиров. По данным МЧС, пострадавших нет.

Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в круизной компании "Гама", от которой работал теплоход, он совершал первый туристический рейс на Соловецкие острова. "Это был первый туристический рейс был на Соловецкие острова. В прошлом году теплоход по этому маршруту выполнял только корпоративный рейс", - уточнил собеседник агентства.

По факту инцидента с теплоходом транспортная полиция проводит проверку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
3
Австралия приостановила нанесение авиаударов в Сирии после инцидента с истребителем
4
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
5
Полиция нашла в Москве запертого в прицепе медвежонка
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Эвакуация 137 пассажиров севшего на мель в Карелии теплохода завершена
Темы дня
Загрузка...
Реклама