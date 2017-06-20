Эвакуация 137 пассажиров севшего на мель в Карелии теплохода завершена

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Эвакуация 137 пассажиров теплохода "Попов", который сел на мель на Беломоро-Балтийском канале в Карелии, завершена. Экипаж остался на судне, сообщили во вторник ТАСС в ФБУ "Беломорканал".
"Все пассажиры перевезены на теплоход "Тимирязев". Экипаж остается на судне, которое будут снимать с мели", - сказал сотрудник центральной диспетчерской службы.
Ранее сообщалось, что 20 июня в 02:30 мск теплоход "Попов" (порт приписки - Нижний Новгород) со 137 пассажирами на борту сел на мель на Беломоро-Балтийском канале (длина 1275 км - прим. ТАСС) между 11-м и 12-м шлюзами на территории Сегежского района. Была проведена эвакуация пассажиров. По данным МЧС, пострадавших нет.
Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в круизной компании "Гама", от которой работал теплоход, он совершал первый туристический рейс на Соловецкие острова. "Это был первый туристический рейс был на Соловецкие острова. В прошлом году теплоход по этому маршруту выполнял только корпоративный рейс", - уточнил собеседник агентства.
По факту инцидента с теплоходом транспортная полиция проводит проверку.