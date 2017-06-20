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СК просит арестовать обвиняемого в нападении на бойца ОМОН на акции 12 июня в Петербурге

Происшествия
20 июня, 14:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Суд в настоящее время рассматривает соответствующее ходатайство. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Следственный комитет ходатайствовал об аресте мужчины, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН во время несанкционированной акции на Марсовом поле в Петербурге 12 июня. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"Дзержинский районный суд сейчас рассматривает ходатайство следствия об аресте Владимира Абросимова. Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сказала Лебедева.

Ранее во вторник в ГСУ СК по Петербургу подтвердили информацию о задержании 19 июня подозреваемого в нападении. По данным следствия, "из материалов уголовного дела следует, что днем 12 июня 2017 года обвиняемый, находясь на Марсовом поле, расположенном в Центральном районе Санкт-Петербурга, во время проведения несанкционированного митинга, ударил кулаком по спине полицейского".

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов на прошлой неделе сообщил журналистам, что во время несанкционированной акции 12 июня в Петербурге боец ОМОН получил удар ножом в спину. Он не пострадал, так как удар пришелся в бронежилет. Было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 17-летнего школьника. Его подозревают в том, что в ходе акции на Марсовом поле он ударил полицейского кулаком по лицу. Подросток был отпущен под подписку о невыезде.

По данным полиции, несанкционированная акция в Петербурге собрала около 3,5 тыс. участников, более 500 человек задержали за административные правонарушения.

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