СК начал доследственную проверку по факту гибели рабочих в канализационном колодце Москвы

Мутко и глава Немецкого футбольного союза возложили цветы в Парке Победы в КазаниСпорт 22 июня, 18:14
Сечин заявил, что лично отменил закупку чайных ложек за 15 тыс. руб. для дочки "Роснефти"Экономика и бизнес 22 июня, 18:13
Итальянские сыры планируют выпускать в Нижегородской областиНовости партнеров 22 июня, 18:02
"Когда ты в Риме, поступай как римляне": что делают в Европе для интеграции мусульманМеждународная панорама 22 июня, 17:50
СМИ: Роналду не будет платить €14,8 млн, чтобы смягчить приговор за неуплату налоговСпорт 22 июня, 17:48
ЦИК России провел совещание с представителями ТАСС по вопросам освещения выборовНовости агентства 22 июня, 17:25
Станция "Крестовский остров" в Петербурге закрыта на вход из-за большого пассажиропотокаСпорт 22 июня, 17:11
Американец Гейгер рассудит сборные Португалии и Новой Зеландии в матче Кубка конфедерацийСпорт 22 июня, 17:07
ЦСКА может подать заявку на проведение финала Кубка России по футболуСпорт 22 июня, 17:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Столичные следователи СК начали проверку обстоятельств гибели рабочих при проведении работ в канализационном колодце на западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, "22 июня при проведении профилактических работ в канализации, расположенной по улице Боженко (на западе Москвы - прим. ТАСС), произошло задымление. По предварительным данным, работы производили шесть человек, трое из которых погибли на месте. Точное количество пострадавших уточняется", - сообщила она.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают возможных очевидцев.
Ранее источник в экстренных службах города сообщил, что погибли пятеро рабочих из-за хлопка газовоздушной смеси в канализационном колодце, шестому удалось благополучно выбраться. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.