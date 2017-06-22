СК начал доследственную проверку по факту гибели рабочих в канализационном колодце Москвы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Столичные следователи СК начали проверку обстоятельств гибели рабочих при проведении работ в канализационном колодце на западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, "22 июня при проведении профилактических работ в канализации, расположенной по улице Боженко (на западе Москвы - прим. ТАСС), произошло задымление. По предварительным данным, работы производили шесть человек, трое из которых погибли на месте. Точное количество пострадавших уточняется", - сообщила она.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают возможных очевидцев.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил, что погибли пятеро рабочих из-за хлопка газовоздушной смеси в канализационном колодце, шестому удалось благополучно выбраться. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.