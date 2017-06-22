Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК начал доследственную проверку по факту гибели рабочих в канализационном колодце Москвы

Происшествия
22 июня, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Столичные следователи СК начали проверку обстоятельств гибели рабочих при проведении работ в канализационном колодце на западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, "22 июня при проведении профилактических работ в канализации, расположенной по улице Боженко (на западе Москвы - прим. ТАСС), произошло задымление. По предварительным данным, работы производили шесть человек, трое из которых погибли на месте. Точное количество пострадавших уточняется", - сообщила она.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают возможных очевидцев.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил, что погибли пятеро рабочих из-за хлопка газовоздушной смеси в канализационном колодце, шестому удалось благополучно выбраться. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров
4
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
5
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
6
СМИ: ВМС США не смогли перехватить баллистическую ракету во время учений
7
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
Темы дня
Загрузка...
Реклама