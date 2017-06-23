Роструд проверит работодателя после гибели людей в канализационном коллекторе в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роструд проведет проверку работодателя и будет участвовать в расследовании дела о гибели пяти человек в канализационном коллекторе в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с поступившей информацией о произошедшем групповом несчастном случае в одном из столичных канализационных коллекторов представители территориального органа Роструда в Москве выехали на место происшествия для участия в расследовании",- цитирует пресс-служба заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

По его словам, Роструд также проведет проверку работодателя на предмет соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России, погибшие были сотрудниками ООО "Мосстрой" - подрядчика ГУП "Мосэкострой". "По уточненным данным, пятеро погибших рабочих являлись сотрудниками ООО "Мосстрой", в то время как ГУП "Мосэкострой" - технический заказчик по строительству объекта, на котором выполнялись работы", - сказал собеседник агентства.

В четверг в результате хлопка газовоздушной смеси в канализации возле дома номер 5 по улице Боженко на западе Москвы погибли пять человек - двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и гражданин России - еще одному удалось выбраться из колодца самостоятельно. Выживший рабочий - гражданин РФ - от госпитализации отказался.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ"). По предварительным данным, рабочие погибли результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации.