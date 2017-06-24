Скончался пятый пострадавший от отравления суррогатным алкоголем в Подмосковье

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Число жертв отравления суррогатным алкоголем в подмосковном Сергиевом Посаде возросло до пяти. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.

"Сегодня в больнице скончался пятый пострадавший", - сказала она.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пятым погибшим стал хозяин квартиры, где компания распивала алкоголь.

В настоящее время четверо пострадавших от отравления суррогатным алкоголем все еще находятся в больнице, еще двое отравившихся отпущены домой, уточнила Елена Фокина.

"Трое пострадавших, которые ранее были доставлены в институт Моники, переведены в больницу в Сергиевом Посаде. В настоящее время в больнице остаются четыре человека, двое пострадавших уже выписались", - сказала она, отметив, что некоторые пострадавшие еще находятся в реанимационном отделении.

Утром 21 июня в реанимационное отделение больницы из квартиры в Сергиевом Посаде были доставлены десять человек с отравлением суррогатным алкоголем, еще один человек скончался дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более человек").

Назначена экспертиза вещества, которым отравились местные жители. Следователи также устанавливают личность мужчины, который принес канистру со спиртным пострадавшим.