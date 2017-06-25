ООН предложила Китаю помощь в ликвидации последствий оползня

ООН, 25 июня. /ТАСС/. ООН готова оказать Китаю помощь в ликвидации последствий оползня на юго-западе страны, который унес жизни по меньшей мере 15 человек. Об этом заявил в субботу официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш огорчен известием о гибели людей и разрушениях, вызванных оползнем, а также выражает соболезнования народу и правительству Китая. "ООН готова оказать властям (Китая) любую поддержку, если потребуется", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

Мощный оползень сошел 24 июня на деревню Синьмо в юго-западной провинции Сычуань примерно в 06:00 утра по местному времени (01:00 мск). Как сообщил информационный портал SINA, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 15 человек, более 100 числятся пропавшими без вести. Более 60 жилых домов оказались завалены горной породой, масса которой, по оценкам специалистов, составила 18 млн куб. метров.

За время спасательной операции живыми удалось обнаружить трех человек. В районе бедствия продолжают работать военнослужащие, специальная техника и сотни спасателей.

Президент РФ Владимир Путин в субботу направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями схода оползня.