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Столичные полицейские возбудили дело после ДТП с участием студентов МГИМО

Происшествия
27 июня, 22:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

ДТП с участием автомобиля Mercedes и мотоцикла Yamaha произошло в понедельник на Кутузовском проспекте

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Полицейские Москвы возбудили уголовное дело после столкновения автомобиля Mercedes и мотоцикла на Кутузовском проспекте, в результате которого мотоциклист погиб. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Следственным управлением УВД по Западному административному округу возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В понедельник возле дома 48 по Кутузовскому проспекту произошло столкновение автомобиля Mercedes и мотоцикла Yamaha, которым управлял 23-летний москвич. В результате ДТП молодой человек с телесными повреждениями был доставлен в городскую клиническую больницу, где он от полученных травм скончался.

По данным СМИ, в автомобиле Mercedes находились студенты МГИМО. Ранее сообщалось, что во вторник байкеры собрались у здания университета на юго-западе Москвы после гибели мотоциклиста в автомобильной аварии. 

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