Мосгорсуд оставил под арестом главу УСБ СК РФ Максименко

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 19 июля срока ареста главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко, обвиняемому в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд оставил без изменения постановление районного суда, а апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения, - сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг, 29 июня, Мосгорсуд оставил под арестом его заместителя Александра Ламонова.
Аналогичная жалоба защиты замначальника Главного следственного управления СК России по Москве Дениса Никандрова будет рассмотрена Мосгорсудом 4 июля.
Никандров, Максименко и Ламонов обвиняются в получении особо крупной взятки. Все они находятся под арестом с июля прошлого года. Как считает следствие, обвиняемые получили взятку в 1 млн долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.