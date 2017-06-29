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Суд взыскал с экс-супруги Джигарханяна более $ 74 тыс. за проданный в США дом

Происшествия
29 июня, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Мосгорсуд удовлетворил иск актера в полном объеме

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд взыскал с экс-супруги Армена Джигарханяна Татьяны Власовой в пользу актера свыше $74 тыс. за проданный дом в США. Об этом сообщил ТАСС представляющий интересы ответчика юрист Олег Баранов.

"Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы от 26 января и постановил взыскать с Власовой в пользу Джигарханяна неосновательное обогащение в размере свыше $74 тыс.", - сказал он. "Таким образом, суд удовлетворил иск Джигарханяна в полном объеме", - уточнил Баранов.

Поводом для подачи иска стала продажа частного дома в США, который ранее приобрели супруги за $125 тыс. Согласно исковым требованиям, адвокаты режиссера просили у ответчицы половину суммы в размере $62,5 тыс., вырученной от продажи дома, а также в качестве процентов более $10,5 тыс. "за пользование денежными средствами".

Это не первое судебное разбирательство по разделу имущества между экс-супругами. 4 апреля Мосгорсуд признал законным решение об отказе Власовой в иске к Джигарханяну о разделе общего имущества. Речь идет о наложенном год назад обеспечительном аресте на московскую квартиру бывших супругов в Староконюшенном переулке. Власова просила разделить общее с актером имущество, признав за каждой из сторон по 1/2 доли в праве собственности на квартиру в Москве и на автомобиль Volkswagen.

Официально брак между супругами был расторгнут в 2015 году.

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