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Sky: пострадавшие в давке в Турине подали иск против мэра города

Происшествия
29 июня, 18:56 UTC+3 РИМ РИМ 29, июня. /ТАСС

В настоящее время по факту иска открыто только формальное досье и мэр Кьяра Аппендино не включена в список фигурантов дела

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РИМ, 29 июня. /ТАСС/. Несколько человек из 1,5 тыс. пострадавших в давке, возникшей 3 июня на центральной площади Турина во время коллективного просмотра матча финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом", подали иск в прокуратуру против руководства города, включая мэра Кьяру Аппендино. Об этом сообщил в четверг новостной канал Sky TG24.

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Истцы обратились с просьбой к следователям прояснить ответственность мэра, префекта и глав городских ведомств, выступавших организаторами мероприятия. Как указали в прокуратуре, пока по факту иска открыто формальное досье, однако Аппендино не включена в список фигурантов дела, ведущегося по поводу произошедшего в отношении неизвестных, и является "персоной, осведомленной о фактах". В администрацию Турина также не поступало пока уведомления о начале следствия в отношении мэра.

На просмотр матча на больших экранах, установленных на городской площади Сан-Карло, собрались около 30 тыс. человек. В результате паники, спровоцированной, предположительно, взрывом петарды, возникла давка, в которой пострадали более 1,5 тыс. человек. Спустя две недели одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Кьяра Аппендино, избранная мэром чуть более года назад от оппозиционного "Движения "5 звезд", подверглась серьезной критике. Власти обвинялись в том, что они не сумели обеспечить меры безопасности на массовом мероприятии.

Другая мэр от "пятизвездных" - Вирджиния Раджи в Риме уже оказалась под расследованием в связи с обвинениями в превышении должностных полномочий и сокрытии информации. СМИ утверждают, что она предстанет перед правосудием вместе с арестованным в конце прошлого года муниципальным чиновником, уличенным в коррупции во время работы предыдущей администрации. Обе женщины заявили, что не намерены подавать в отставку. Руководство партии выразило им обеим полное доверие.

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