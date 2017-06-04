Более 1,5 тыс. человек пострадали в давке в Турине после просмотра финала Лиги чемпионов

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Более 1,5 тыс. человек пострадали в давке в Турине после просмотра финала Лиги чемпионовСпорт 4 июня, 13:57
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РИМ, 4 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Более 1,5 тыс. человек обратились за оказанием медицинской помощи после давки в центре итальянского города Турина, где более 20 тыс. болельщиков футбольного клуба "Ювентус" собрались в субботу вечером на коллективный просмотр финального матча Лиги чемпионов с испанским "Реалом". Такие окончательные данные по инциденту сообщила префектура города.
"1527 болельщикам понадобилось оказание медпомощи. Наибольшее опасение врачей вызывает состояние трех человек, в том числе одного ребенка", - говорится в распространенном заявлении властей.
Как указывают в префектуре, причиной возникновения паники стал "массовый психоз перед террористической опасностью". Причины массового исхода публики с площади выясняются.
В субботу "Ювентус" в финале турнира, который прошел в Кардиффе, проиграл "Реалу" со счетом 1:4.
На площади Сан-Карло в Турине посмотреть матч собралось около 20 тысяч болельщиков "Ювентуса". После третьего гола "Реала" в толпе началась паника и люди стали убегать с площади.
"Реал" стал первым клубом, дважды подряд одержавшим победу в Лиге чемпионов, которая в 1992 году пришла на смену Кубку европейских чемпионов. "Ювентус" в седьмой раз уступил в финале главного еврокубка, что является антирекордом турнира.