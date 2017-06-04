Буффон: "Ювентус" шокирован поражением от "Реала" в финале Лиги чемпионов

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КАРДИФФ /Великобритания/, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Игроки туринского "Ювентуса" шокированы в связи с тем, что финальный матч Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", половина которого для них сложилась удачно, завершился разгромным поражением. Такое мнение журналистам высказал вратарь и капитан итальянской команды Джанлуиджи Буффон.
В субботу "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 4:1 и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Встреча прошла в Кардиффе.
"Мы провели великолепный первый тайм, в котором сумели создать "Реалу" серьезные проблемы, не дали ему завладеть преимуществом. Поэтому мы сейчас все, что называется, с открытыми ртами от итогов матча. Во втором тайме сказался класс, сила и опыт побед соперника в подобных матчах, "Реал" победил заслуженно", - сказал Буффон.
Буффон, попав в стартовый состав команды на финал, стал вторым в списке самых возрастных футболистов в истории Лиги чемпионов. Капитан туринской команды вышел на матч в возрасте 39 лет и 126 дней. Старше итальянца в Лиге чемпионов был только бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар - на финал сезона-2010/11 против "Барселоны" голландец вышел в 40 лет и 211 дней.