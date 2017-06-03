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"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов

Спорт
3 июня, 23:41 UTC+3 КАРДИФФ /Великобритания/ 3, июня. /ТАСС

В финале мадридский клуб обыграл "Ювентус" со счетом 4:1

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© EPA/ANDY RAIN
© EPA/GERRY PENNY
© EPA/PETER POWELL
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/GEOFF CADDICK
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
© EPA/PETER POWELL
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/GERRY PENNY
© EPA/GERRY PENNY
© EPA/PETER POWELL
© EPA/PETER POWELL
© EPA/GEOFF CADDICK
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
© EPA/GEOFF CADDICK
© EPA/PETER POWELL
© EPA/PETER POWELL
© EPA/GEOFF CADDICK
© EPA/PETER POWELL
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/GEOFF CADDICK
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/DANIEL DAL ZENNARO
© EPA/DANIEL DAL ZENNARO
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
© EPA/PETER POWELL
© EPA/PETER POWELL
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/GEOFF CADDICK
© EPA/GERRY PENNY
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© EPA/ANDY RAIN
© EPA/GERRY PENNY
© EPA/PETER POWELL
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/GEOFF CADDICK
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
© EPA/PETER POWELL
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/GERRY PENNY
© EPA/GERRY PENNY
© EPA/PETER POWELL
© EPA/PETER POWELL
© EPA/GEOFF CADDICK
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
© EPA/GEOFF CADDICK
© EPA/PETER POWELL
© EPA/PETER POWELL
© EPA/GEOFF CADDICK
© EPA/PETER POWELL
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/GEOFF CADDICK
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/DANIEL DAL ZENNARO
© EPA/DANIEL DAL ZENNARO
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
© EPA/PETER POWELL
© EPA/PETER POWELL
© EPA/ANDY RAIN
© EPA/GEOFF CADDICK
© EPA/GERRY PENNY

КАРДИФФ /Великобритания/, 3 июня. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" одержал победу над итальянским "Ювентусом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Кардиффе.

В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду (20-я, 64-я минуты), также голы на счету Карлоса Каземиро (61) и Марко Асенсио (90). У проигравших отличился Марио Манджукич (27). На 84-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок "Ювентуса" Хуан Куадрадо.

Лучшим игроком финального матча был признан Роналду.

"Реал" стал первой командой, которой удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов - турнир, пришедший на смену Кубку европейских чемпионов в 1992 году. Последним клубом, который дважды подряд выигрывал Кубок европейских чемпионов, был итальянский "Милан" (1989, 1990). Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, в свою очередь, стал первым тренером в истории турнира, который два года подряд привел свою команду к победе.

Мадридский клуб выиграл все шесть финалов Лиги чемпионов, в которых принимал участие. Для "Ювентуса" это седьмое поражение в финальном матче главного еврокубкового турнира. Кроме того, "Реал" стал первым клубом в истории турнира, которому покорилась отметка в 500 забитых мячей. 

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