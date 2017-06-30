Матери мальчика, которого на Сахалине унижала медсестра, предложат психологическую помощь

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Матери мальчика, которого в больнице города Макаров Сахалинской области унижала медсестра, предложат пройти курс психологической помощи в кризисном центре для матерей "Дом Милосердия". Таким образом женщине предоставляется шанс на социальную реабилитацию, так как ее хотят лишить родительских прав за асоциальный образ жизни, сообщила в пятницу пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"30 июня члены рабочей группы - представители региональных общественных организаций планируют выехать в город Макаров для проведения личной встречи с матерью мальчика, с целью предложения ей профессиональной психологической помощи и социальной реабилитации, которые она сможет получить в кризисном центре для матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации "Дом Милосердия", - уточняется в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что ранее женщине уже было предложено пройти лечение и реабилитацию в одном из медучреждений региона, однако она отказалась. Ситуация находится на контроле уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Комментируя поведение матери ребенка, омбудсмен подчеркнула, что мальчику действиями его родителей нанесена серьезная травма. Ранее ТАСС сообщал, что временный опекун был вынужден отказаться от ребенка, и его отправили в Дом малютки после того, как мать мальчика и одна из журналисток местных СМИ начали оказывать на опекуна давление.

Следственное управление СК РФ по Сахалинской области возбудило в отношении 34-летней матери мальчика уголовное дело по статье "Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию детей". Также следователи начали доследственную проверку, в рамках которой дадут правовую оценку действиям журналистки. Установлено, что она снимала визит матери к временному опекуну на видео и распространяла его в СМИ.

Ранее ТАСС сообщал, что 22 июня на одном из информационных ресурсов Сахалина был размещен видеоролик, на котором запечатлено, как медсестра оскорбляет двухлетнего малыша, испачкавшего штаны. Данный факт подтвердился, женщина была уволена из больницы. При этом медсестра так и не смогла пояснить, зачем она начала оскорблять ребенка и снимать это на видео.

Следственным управлением по Сахалинской области была организована проверка исполнения законодательства в отношении Макаровской районной больницы. Установлено, что у мальчика есть шестилетняя сестра, в отношении которой мать ребенка уже лишена родительских прав, девочка передана на воспитание родному отцу, есть также 14-летний брат, который передан на воспитание родному дяде. Семья находится на учете с 2015 года. Мать злоупотребляет спиртными напитками и неоднократно подвергала жизнь и здоровье детей опасности.