В Москве из-за стихии подтоплены пять участков дорог, повалены более 40 деревьев

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проливной дождь с порывистым ветром стал причиной падения деревьев и подтопления участков дорог в Москве.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах города, "в столице произошли подтопления пяти низменных участков автодорог, повалены более 40 деревьев".
Сейчас бригады Мосводостока ликвидируют последствия подтоплений, по обращениям граждан работают экстренные и оперативные службы.
По предварительным данным, в Москве от стихии пострадали два человека. На одну женщину упала ветка дерева, в Новой Москве молния попала в мужчину.
Ранее Главное управление МЧС по Москве предупредило о шквалистом ветре, порывы которого могут достичь 24 м/с.
В случае ухудшения погоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и дорожно-транспортные происшествия, а также повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов и широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.