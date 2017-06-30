"Аэрофлот" в связи с непогодой направил 17 рейсов в Шереметьево на запасные аэродромы

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" направил 17 рейсов, которые должны были совершить посадку в московском аэропорту Шереметьево, на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Так, рейсы из Краснодара, Лос-Анджелеса, Праги, Иркутска и Белгорода были направлены в московский аэропорт Домодедово, рейсы из Саратова, Еревана, Уфы, Геленджика и Екатеринбурга - в аэропорт Нижнего Новгорода.
Кроме того, три рейса "Аэрофлота" ушли на запасной аэродром в Казань, два рейса направлены в Санкт-Петербург, еще два рейса ушли на запасной аэродром аэропортов Нижнекамска и Минска.
По данным портала "Яндекс.Расписание", по состоянию на 20:00 мск в Шереметьево задержано 63 рейса.
Ранее столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице до 19-24 м/с. Сейчас во многих районах Москвы идет проливной дождь, местами с градом.