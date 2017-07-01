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Пострадавшим от паводка жителям Новгородской области будет оказана помощь

Происшествия
1 июля, 16:03 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 1, июля. /ТАСС

В результате размыва дорог отрезанными от внешнего мира оказались около 30 маленьких населенных пунктов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин выехал в субботу в Любытинский район, где паводком подтопило дома и разрушило дороги, глава региона пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь. На месте работает оперативная группа, состоящая из членов правительства области, заместителей губернатора, руководителей департаментов транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, "Новгородавтодора", сообщили в пресс-службе правительства области.

"Мы сейчас мониторим ситуацию. В результате размыва дорог отрезанными оказались около 30 маленьких населенных пунктов. В самом поселке Любытино проживает около 500 человек. Причины бедствия выясняются, раньше такого никогда не было на протяжении последних 50 лет", - сказал Никитин, его слова приводит пресс-служба.

"В поселке всего два многоквартирных дома, остальные - частные. Оказались подтоплены первые этажи. Люди, проживающие в зоне подтопления, эвакуированы. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - цитирует губернатора пресс-служба.

В результате непрерывных дождей, ливших в Новгородской области в течение нескольких дней, небольшие лесные реки вышли из берегов и соединились с главной рекой Мста, на берегу которой расположен райцентр Любытино. Потоки воды повредили 12 дорог в трех районах области: Окуловском, Крестецком и Любытинском. В Крестецком вода уже сошла.

Организован оперативный штаб, который отслеживает ситуацию. На место выехала аэромобильная группа главного управления МЧС по области. К восстановительным работам привлечены 224 человека и 75 единиц техники.

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