Защита бизнесмена Шефлера обратилась в ГП из-за неисполнения СК решений о его амнистии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Защита экс-главы компании S.P.I. Юрия Шефлера обратилась с жалобой к генпрокурору РФ Юрию Чайке в связи с неисполнением Следственным комитетом решений судов о необходимости амнистировать бизнесмена, обвиняемого в незаконном использовании товарных знаков, права на которые принадлежат государству. Об этом ТАСС сообщили его адвокаты Александр Аснис и Дмитрий Кравченко.

"После последнего решения Басманного суда от 11 мая 2017 года о признании незаконным постановления следствия в отношении Шефлера СК вообще перестал отвечать на ходатайства и жалобы защиты. В связи с неисполнением Следственным комитетом РФ трех вступивших в силу решений судов, признавших незаконным отказ следствия в применении акта об амнистии к Шефлеру, его защитники Александр Аснис и Дмитрий Кравченко подали на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки заявление о возбуждении в отношении сотрудников СК уголовного дела за злостное неисполнение судебных актов", - сказали адвокаты.

Адвокаты пояснили, что если генпрокуратура в ходе проверки заявления выявит наличие признаков состава преступления, "она обязана вынести мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в СК для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства, а далее должна добиваться от следственного органа принятия им предусмотренного законом процессуального решения".

В чем обвинялся бизнесмен

В 2002 году владелец S.P.I. Юрий Шефлер был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о контрабанде алкогольной продукции, организации преступного сообщества, угрозе убийством представителю власти, незаконной предпринимательской деятельности, отмывании и легализации денежных средств, а также о незаконном использовании товарных знаков, право на выпуск которых принадлежит РФ. Позже следователь снял все обвинения за исключением последнего. Шефлеру инкриминируется 15 эпизодов неправомерного использования чужих товарных знаков водочных изделий "Лимонная", "Сибирская" и "Русская" (при этом бренды "Московская" и "Столичная" в обвинении не фигурируют, как это сообщалось ранее).

Шефлер был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. Он долгое время проживает в Великобритании, власти которой отказали РФ в его выдаче. По делу в качестве обвиняемого также проходит бывший совладелец S.P.I. Андрей Скурихин, который до настоящего времени проживает в США. В России он также заочно арестован и объявлен в международный розыск по этому делу.

Как считает следствие, ущерб в виде упущенной выгоды по делу составил 1,334 млн рублей. Изначально потерпевшей стороной по делу было признано Министерство сельского хозяйства, а впоследствии и предприятие "Союзплодоимпорт", которому были переданы права на пользование и распоряжение товарными знаками "Лимонная", "Сибирская" и "Русская" от лица государства. Свою упущенную выгоду компания оценила в 192 млн рублей, заявив соответствующий иск в рамках уголовного расследования.

Александр Аснис отметил, что его подзащитный не признавал и не признает вины, при этом в 2013 году он компенсировал всю сумму заявленного ущерба и полностью выплатил сумму по иску "Союзплодоимпорта".